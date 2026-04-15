◇欧州CL決勝トーナメント準々決勝第2戦パリSG2―0リバプール（2026年4月14日リバプール）サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第2戦が行われ、昨季王者パリSG（フランス）が敵地でのリバプール（イングランド）戦に2―0で勝利。2戦合計4―0とし、3大会連続の4強進出。ネット上では前半のピンチを救ったブラジル代表DFマルキーニョス（31）のシュートブロックが「神すぎる」と絶賛された。DFマルキーニ