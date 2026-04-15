アジアサッカー連盟(AFC)は14日、2026-27シーズンからAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の大会方式を刷新し、参加クラブ数を32チーム制へ拡大することを検討していると明かしました。AFCによると、新体制の下では、現在の24チーム制から32チーム制へと拡大され、大会は東部と西部各16チームが参戦する形となります。この規模拡大は、より多くの国が強豪国と競う機会を提供するとともに、アジア各地の国内リーグにおけるより高