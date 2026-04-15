◆チャンピオンズマイル（４月２６日・芝１６００メートル、香港・シャティン競馬場）国内最終追い切り＝４月１５日、栗東トレセン初の海外Ｇ１制覇へ向け、ジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）が栗東・坂路で抜群の動きを見せた。一本目をキャンターでリズム良く駆け上がると、１５分後の４時２５分に再度単走で追い切りを行った。体幹の強さを感じさせるパワフルな脚取りで一直線に鋭伸。終始