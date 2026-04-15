ママになった元乃木坂４６メンバーが、夫婦ショットを披露した。１４日までにインスタグラムで「４月になってがらりと生活が一変した我が家です」とつづったのは、元乃木坂４６のタレント・畠中清羅。「あんなに小さかった娘はもう小学生になって、息子も年中さんに」と子どもたちの進級を明かし、「新生活で仲良しのお友達とは離れ離れになっちゃったけどまた新たに仲良しのお友達ができたらいいね」と母としての思いを吐露。