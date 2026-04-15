本間日陽が、4月13日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』17号グラビアに登場！ 本間日陽 ©桑島智輝／集英社 【プロフィール】本間日陽（ほんま・ひなた）1999年11月10日生まれ新潟県出身身長159cm2015年にNGT48の1期生として加入し、2024年4月13日に卒業。卒業後は俳優業を中心に活動。「キューピーコーワαチャージ」のCMに出演中。出演舞台～宅