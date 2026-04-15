「はしか」の2026年これまでの感染者数は2025年の3.5倍と、感染が拡大しています。国立健康危機管理研究機構によりますと、はしかの感染者数は4月5日までで236人と、2025年の同じ時期（66人）の3.5倍以上です。直近10年で最多だった2019年に次ぐ高い水準で、感染者には最近の海外渡航歴がない人も多く、二次感染が拡大しています。