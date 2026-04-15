飛騨路に春の訪れを告げる「春の高山祭」、提灯をつけた屋台が町を巡る幻想的な夜祭が行われました。4月14日に始まった春の高山祭、午後6時に屋台に飾られた100個の提灯に一斉に明かりが灯されました。昼間の華やかさとは一転、屋台は提灯の柔らかな光に包まれ、お囃子の音色とともにゆっくりと古い街並みを練り歩き、訪れた観光客は幻想的な光景を楽しんでいました。春の高山祭は、15日も行われます。