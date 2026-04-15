JR東海が展開する人気の観光キャンペーン「いざいざ奈良」の第9弾となる「薬師寺編」がスタートしました。俳優の鈴木亮平さんが出演する新TVCMが公開されたほか、レジェンド声優の野沢雅子さんらの「声たび」での音声ガイドなど、奈良の歴史を「LIVE」で体感できる多彩な企画が目白押しです。5月に開催される副住職の特別法話や宮大工による建築解説など「EX旅先予約」でしか申し込めない限定体験プランの詳細を網羅。単なる史跡巡