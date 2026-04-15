きょう4月15日（水）よる7時 日本テレビ系で「有吉の壁 コナンと壁を越えろ！2時間SP」を放送。「一般人の壁を越えろ！おもしろ境町の人選手権」「ごちそうの壁を越えろ！コナン大喜利」をお届けする。■「一般人の壁を越えろ！おもしろ境町の人選手権」「住みたい田舎ベストランキング」2年連続1位・茨城県境町全面協力のもと、商店街や小学校で、町民の方々も一緒に壁芸人たちがネタを披露し、有吉を笑わせる。ゲストとして、劇