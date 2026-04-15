4月19日（日）よる10時30分より第2話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。当記事では、4月12日（日）放送の第1話を場面写真とともに振り返る。※以下、ネタバレを含みます敬愛する養父・ジョンフン（オ・マンソク）を失ったうえ、養母・キョンファ（キム・ジュリョン）の罠で韓国を追われてしまったミンソク（志尊淳）。左遷先のホテルでは財閥一族として警戒さ