JPモルガン・チェースのダイモンCEO＝2025年4月、米ニューヨーク（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米JPモルガン・チェースのダイモンCEOは14日の決算説明会で、急拡大するプライベートクレジット市場は「金融システム全体に波及するものにはならない」との見方を示した。プライベートクレジットは通常の銀行融資と違い、投資ファンドが機関投資家や個人投資家から資金を集めて企業に貸し出す仕組み。金融当局による銀行規制の