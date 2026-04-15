小中学生らに人気の「ボンボンドロップシール」の偽物を販売目的で所持したとして大阪府警曽根崎署は１４日、大阪駅前第４ビルの「カードショップ絆」（大阪市北区）を経営する男（３１）ら２人を商標法違反容疑で現行犯逮捕したと発表した。同署は２人の認否を明らかにしていない。発表によると、２人は１３日、商標使用の権限がないのに、株式会社クーリア（同市中央区）が商標登録している「しずくちゃん」に似たロゴのシー