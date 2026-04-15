プロ野球セ・リーグは14日に各地で3試合が行われ、巨人・ヤクルト・中日が勝利しました。3位巨人は首位阪神に逆転勝利。1点を追う8回に大城卓三選手の2号ソロで追いつくと、9回には松本剛選手が岩崎優投手から決勝タイムリーを放ちました。4番手の大勢投手が今季初勝利。敗れた阪神は連勝が4でストップしています。2位ヤクルトは5位DeNAに雨天コールド勝ち。雨の松山で行われた試合は2点を追う5回裏に満塁のチャンスとし、丸山和郁