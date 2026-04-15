きょう15日（水）は、日本の南に停滞する前線上を進む低気圧の影響で西日本から東日本で雨が降るでしょう。日差しはほぼなく、日中の気温は平年を下回る所もありそうです。北日本は晴れ間のある所が多く、日中は平年より暖かいでしょう。■雨の範囲はじわじわ東へきょう4月15日（水）は、午前は西日本を中心に雨が降るでしょう。午後は東日本へと雨の範囲が移り、夜遅くは東北南部でも傘の出番となりそうです。東北北部や北海道で