舘ひろし主演映画『免許返納!?』の主題歌が、THE ALFEEの書き下ろし楽曲「Crossroad -愛の免許返納-」に決定。THE ALFEEが実写邦画の主題歌を担当するのは、37年ぶりとなる。併せて、主題歌に乗せて、主人公・南条弘（舘）のあぶない旅を描く最新予告映像も解禁された。【動画】高見沢「華麗なる舘さんのイメージでアレンジしてみました」『免許返納!?』主題歌予告映像本作は、ダンディー、渋い、カッコいいといった舘ひろしの