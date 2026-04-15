タレントの林ゆめが14日、自身のInstagramを更新し、平成ギャルに扮した姿を公開し、ファンを喜ばせている。【写真】美しい背中を大胆あらわ林夢のグラビアオフショット最近では、ABEMAの恋愛リアリティショー『ラブパワーキングダム2』にも「ゆめ」として出演していた林。投稿では、今週発売の「週刊SPA！」（扶桑社）のグラビアにも登場していることを告知し、「みんながテーマを考えてくれた平成ギャル」「人生初めてのギ