永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第2話が14日に放送。みなと（永作）と渚（中沢元紀）の親子の場面に反響が集まっている。【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第2話みなと（永作博美）＆渚（中沢元紀）親子本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの