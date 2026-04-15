これは筆者自身の体験です。新学期が始まり、息子が新しい学年に進んだ日、私は自分も何か新しいことを始めるべきだと感じました。忙しい日々の中で後回しにしていたことに、思い切って挑戦することに決めた私。その過程は決して楽なものではなかったものの、少しずつ自分を前に進めることができました。そして息子との共通の体験を通じて、お互いに成長する瞬間を感じました。 新しい挑戦の始まり 新学期が始まり、息子