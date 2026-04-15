男子ゴルフの香妻陣一朗の妻で、モデルの武井玲奈が、愛車を手放したことを報告した。１４日までにインスタグラムを更新し、「結婚してすぐ、東建ホームメイトカップで優勝した記念に迎えたメルセデス・ベンツＧクラス。先日、約４年間一緒に過ごしたこの車とついにお別れしました」と告白。「＃メルセデスベンツｇクラス＃ゲレンデ＃Ｇクラス」と白い車体をアップした。「思い入れも本当に深くて、息子も道でＧクラスを