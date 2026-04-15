『なぜかどこかに帰りたい』（姫乃たま 著）『なぜかどこかに帰りたい』――誰もが一度は抱いたことがあるであろう不思議な感覚をタイトルに冠したエッセイ。著者は元地下アイドルの姫乃たまさん。テーマは“居場所”だという。【画像】フリーランスの地下アイドルとして活動していた姫乃たまさん「よくあるテーマですが、それは居心地がいいと思える場所が人によって違うからですよね。じゃあ私の場合は？を書きました」想定