緊迫する中東情勢。アメリカが軍事力を誇示し、ミサイルが飛び交う戦場の外側で、中国はしたたかに「無血の覇権争い」を進めている。【写真】この記事の写真を見る（2枚）イランが国際的に孤立し、アメリカの経済制裁が強まるなか、中国は原油を格安で買い叩き、「ドルを使わない決済システム（人民元経済圏）」の構築を加速させているというのだ。とはいえ、アメリカの攻撃は中国にとっても「打ち出の小槌」ばかりではない