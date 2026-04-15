〈「イランという国家の『出血』を、自国のエネルギー安全保障の『滋養』へと変換している」覇権を狙う中国の“狡猾なやり口”を専門家が明かした〉から続く中国の戦略家たちにとって、中東の戦火は決して「遠くの出来事」ではない。それは将来の「台湾有事」に向けた前哨戦であり、壮大なリハーサルと捉えることもできるからだ。中国は、イランの防空網がなぜ突破されたのかを徹底分析した。そして、米軍が介入する前に「数日間