「中日６−２広島」（１４日、豊橋市民球場）打撃グローブを片づけながら、森下暢仁投手は唇を結んだ。五回の広島攻撃。自身の打席が訪れた場面で、交代を告げられた。プロ入り後、２度目の地方球場の登板は、悔しさが残る４回７安打４失点。自身初の“地方星”も手にすることができず、今季２敗目を喫した。「抑えないといけない立ち上がりで、試合を壊してしまった。そこを反省しないといけない」初回、先頭・福永の遊撃