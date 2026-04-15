リバプール戦でゴールを決め、喜ぶパリ・サンジェルマンのデンベレ＝リバプール（AP＝共同）【リバプール（英国）共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は14日、英国のリバプールなどで準々決勝第2戦の2試合が行われ、昨季王者のパリ・サンジェルマン（フランス）とアトレチコ・マドリード（スペイン）が準決勝に進出した。パリSGは敵地でリバプール（イングランド）にデンベレの2得点で2―0と快勝し、2戦合計4―0で