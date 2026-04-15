日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。◆◆◆報われた五輪の立役者たち霞が関には「東京五輪組」と呼ばれる官僚たちがいる。2021年の東京五輪・パラリンピック組織委員会に出向し、コロナ禍の中での大会開催を縁の下で担った。大会スポンサーの選定を巡る汚職事件もあり、表立った動きは控えてきたが、