天皇皇后両陛下は、科学技術の優れた研究者に贈られる「日本国際賞」の授賞式に出席されました。14日午後3時ごろ、両陛下はタキシードとロングドレスの装いで式典会場に到着されました。「日本国際賞」は、科学技術の分野で人類の平和と繁栄に大きく貢献した研究者に贈られるもので、両陛下はこれまでも授賞式にたびたび出席されています。陛下は「それぞれの研究を通じて、人々の暮らしの安全と利便性の向上、また、医療や予防の