紀平はアイスダンスに取り組んでいる(C)Getty Imagesフィギュアスケート女子2018年GPファイナル女王で、現在は西山真瑚との「りかしん」ペアでアイスダンスに挑戦している紀平梨花が4月14日、自身のインスタグラムを更新。「A wonderful weekend Happy birthday Tracy」と題し、友人とのパーティーの様子を公開した。【写真】何とあでやか！友人とのパーティーショットを披露した紀平投稿された写真には、同じくアイスダンサー