【ローマ共同】イタリアのメローニ首相は14日、イスラエルとの防衛協定の自動更新を停止すると発表した。中東情勢を念頭に「現状を踏まえて決定した」としている。ANSA通信などが報じた。メローニ政権はイスラエル寄りの姿勢を取ってきたが、イスラエルによるレバノン攻撃で多数の民間人犠牲者が出ていることを批判しており、溝が生じている。