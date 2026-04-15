◇プロ野球セ・リーグ巨人4-3阪神（4月14日、甲子園）2-3で迎えた8回に阪神のモレッタ投手から右中間に同点ソロホームランを放った巨人の大城卓三選手。なぜか2塁近くで足を止めるようなしぐさがありましたが、入ったかどうかを確認してからダイヤモンドを1周することにしたと笑って説明しました。「本当に自分もビックリです。なんで入ったのか分からないです。入った感じはなかったんで、もし、入ってなくて回ったら、アウトに