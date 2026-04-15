◆ 今季初登板に真中氏「早く投げたいという気持ちもあったと思う」オリックス・曽谷龍平が14日、西武戦で今季初登板。5回89球・5安打4奪三振2四球1失点で、昨年7月以来の勝利を挙げた。WBC出場で出遅れるも力投を見せた曽谷に対し、14日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・五十嵐亮太氏は「若干球数は多くなってしまったが、粘りのある投球だった。やはりスライダーがいいですよね、右のインコースにもバッ