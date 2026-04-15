◆ 4回2/3で6四球と精彩欠く「ここまで四球を出してしまうと…」ソフトバンクのスチュワート・ジュニアが14日、楽天戦に先発登板。4回3/2・90球を投げ、5安打4奪三振6四球3失点（自責2）と精彩を欠き、今季初黒星を喫した。制球不安定で5回途中降板となったスチュワート。14日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・五十嵐亮太氏は「ちょっと苦しい展開が続いた。毎回走者を出したのと、4回3/2を投げて申告敬遠