14日、愛知県みよし市の給食センターで、給食に金属片が混入した恐れがあるとして一部のメニューの提供を取りやめました。みよし市によりますと、14日の調理終了後、野菜を切るために使ったスライサーを職員が洗っていたところ、刃が6cmにわたり1mmほど欠けているのが見つかりました。給食センターでは市内の保育園と小中学校、計約6500人分の給食を作っていて、刃が欠けたスライサーを使った