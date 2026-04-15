お笑いコンビ「北陽」の虻川美穂子（５１）が、運動に励む様子をアップした。１４日に自身のインスタグラムを更新し「中年太りでも動ける体を目指して踏ん張るわよ〜！地味な動きだけどエクササイズよ〜！がんばるんば、ふんばるんば」と意気込む。トレーニングウェアで、足を上下に動かすトレーニングを披露した。虻ちゃんは近年、ダイエットを頑張る様子を投稿。２０２２年４月に公開したＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの動画で