◆ファーム・リーグハヤテ０―４巨人（１４日・草薙）巨人の育成外国人、フリアン・ティマ外野手（２１）が１４日、ファームリーグ・ハヤテ戦（静岡）に「６番・一塁」で先発出場。先制の今季２号を含む猛打賞の活躍を見せた。両軍無得点の２回１死で左腕・佐藤宏の初球をフルスイング。打った瞬間にサク越えを確信するような一発は、左中間スタンドに着弾した。３月１４日の２軍開幕戦・オイシックス戦（Ｇタウン）以来、１