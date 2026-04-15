ニューヨーク証券取引所＝2025年12月（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、前日比317.74ドル高の4万8535.99ドルで取引を終えた。米国とイランによる協議再開への期待感から買い注文が膨らんだ。トランプ米大統領は14日、ニューヨーク・ポスト紙の電話インタビューで、米国とイランの戦闘終結に向けた再協議が「2日以内」に仲介国パキスタンで実施される可能性があ