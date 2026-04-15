トランプ米大統領の次男エリック氏（中央）＝2023年（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】ロイター通信は14日、トランプ米大統領が5月中旬に予定する訪中に次男エリック氏と妻ララさんが同行すると伝えた。エリック氏側の広報担当者も認め「父を支える個人的な立場」で加わるとし「エリック氏は中国で事業を展開しておらず、今後の計画もない」と説明した。トランプ氏を巡っては、一族が経営する企業が大統領の役職を利用して