ロックバンド・ＴＨＥＡＬＦＥＥが、俳優・舘ひろし（７６）の主演映画「免許返納！？」（６月１９日公開）の主題歌を担当することが１４日、分かった。同バンドが実写邦画の主題歌を手がけるのは１９８９年公開の「将軍家光の乱心激突」以来、３７年ぶり。舘をイメージして書き下ろした「Ｃｒｏｓｓｒｏａｄ−愛の免許返納−」で作品を後押しする。舘演じる古希を迎えた映画スターが、政府広報の免許返納ＣＭの仕事を引き