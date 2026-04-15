お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（54）が13日、自身のXを更新。1人で“推し活”をしてきたことを報告した。【写真】「推し活をしてきました。小雨の日に1人で」“推し”の写真を披露した大久保佳代子大久保は「先日、推し活をしてきました。小雨の日に1人で。小さい黒いのがパンチ君」とコメントし、“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園を訪れたことを報告。“推し”