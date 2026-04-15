◆ソフトバンク2―3楽天（14日、みずほペイペイドーム）セーブシチュエーションではない。2−3の七回、かつての守護神、オスナが今季初登板。最速154キロをマークし、打者3人を11球で片付けた。「開幕したのがうれしい。気持ちが高ぶって投げることができた」。上々の投球を披露した自身の“開幕戦”を興奮した様子で語った。杉山の左手骨折などブルペン陣が窮地に陥る中、事態が動いた。契約に含まれる「抑え限定」の起用法