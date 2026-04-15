福岡県庁と県議会の関係は異様と言うほかない。福岡県職員でつくる「部課長会」が会費で、県議会議長や副議長の政治資金パーティー券を何度も購入していたことが明らかになった。会費は職員の同意を得ずに給与から天引きしており、パーティー券購入は実質的に強制である。額面は1万〜2万円で、代金は各部の担当職員がまとめて議員側の口座に振り込んでいた。福岡県議会の議長は、最大会派の自民党県議団の議員による1年交