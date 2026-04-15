雲仙岳の裾野に農業用ハウスが立ち並ぶ長崎県島原市三会（みえ）地区。ニンジン畑の一角に、島原の乱（1637〜38年）で活躍した懸針金作（さげはりきんさく）の足跡を見つけた。「むろん史実ではなく、伝承です」。同行した市教育委員会の吉岡慈文学芸員（37）が「下針（さげはり）金作屋敷跡」と書かれた古い説明板の前で語った。金作の本名は駒木根八兵衛友房。キリシタン大名小西行長に従い、関ケ原の戦いで小西家が滅ぶと