大分県日田市中心部を流れる中野川沿いの八重桜が見頃を迎え、川面を覆うようにピンクや白の花が咲き誇っている。夜はライトアップされており、昼夜を問わず、訪れる人を楽しませている。八重桜の並木は、中野川沿いの約900メートルに及ぶ。このうち、同市駅前通り商店街振興組合が約300メートルを、南元町の地元自治会が約200メートルにわたり、投光器などで幻想的に照らしている。（菊地俊哉）