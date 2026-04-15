大分県日田市出身でそれぞれが絵画、写真、竹工芸という異なる芸術に取り組む3人兄弟の作品展「山を想う−里帰り兄弟三人展−」が14日、同市三本松のパトリア日田で始まった。創作活動はいずれも半世紀に及び、「一本の道を続けて良かった。忘れがたい故郷で作品を披露できて幸せ」と話している。3兄弟は、長男の画家高見乾司（けんじ）さん（77）＝宮崎県西都市、次男の写真家剛さん（75）＝別府市、三男の竹工芸家八州洋（や