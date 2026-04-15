熊本地震から10年の節目に合わせ、国土交通省九州地方整備局は復旧・復興の歩みをパネルや動画で振り返る展示を、福岡市博多区博多駅東2丁目の福岡第2合同庁舎1階ロビーで催している。防災や災害支援の大切さを訴える狙いだ。見学は平日のおおむね午前9時〜午後6時。28日まで。「熊本地震から10年〜記憶をつなぐ防災」と題し、多くの建物が倒壊した住宅街や、崩落した阿蘇大橋の様子を紹介。全国から参集した緊急災害対策派遣