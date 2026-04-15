博多どんたく港まつりを主催する「福岡市民の祭り振興会」は、今年から観光桟敷席を縮小し、新たに「まち歩き＆どんたく観覧席」を設ける。観光案内ボランティアと一緒に福岡市内を町歩きした後、観覧席でパレードを楽しむ企画。23日正午まで、参加者を募集している。5月3日の博多コース（全4回）は博多区の博多町家ふるさと館に集合し、櫛田神社や川端商店街を歩く。4日の天神コース（全3回）は中央区の天神観光案内所に集ま