熊本県荒尾市は13日、災害時に高齢者や障害者といった配慮が必要な人を受け入れる「福祉避難所」の設置・管理運営に関する協定を、市内の2法人と結んだ。市内の福祉避難所は、障害児と家族らに対応する「福祉子ども避難所」を含めて計8施設になった。新たに福祉避難所になるのは、医療法人藤杏（とうきょう）会が運営する伊藤医院と四ツ山クリニック、住宅型有料老人ホーム「ヴィラ幸せの杜（もり）」▽荒尾介護システムが運営