長崎県立諫早高の生徒が建設業で働く人の仕事ぶりを描いた写真や短歌の作品展が、福岡市博多区の福岡第2合同庁舎1階ロビーで開かれている。土日を除き28日まで。入場無料。若者の建設業への関心を高め、人材獲得につなげようと、国土交通省や建設会社などが協力する「青春BUILDプロジェクト」の主催。作品は写真部員と文学部員が手がけ、1月にも地元の「ハローワーク諫早」で展示した。今回は写真24点と短歌10点を出展。測量