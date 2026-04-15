流通大手イズミ（広島市）は、同社が展開するショッピングセンター「ゆめタウン」の建設を核として長崎県諫早市長野地区で進めていた開発事業について、商業施設の開業が2026年秋から28年春に遅れると発表した。施設の形態も大型の建物にテナントが入居するものから、駐車場に店舗が点在する「ネイバーフッド型」に変更する。同社の担当者は「人口動態や資材高騰など、外部状況の変化を検討した結果」と理由を説明した。開発事