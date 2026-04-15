福岡県八女市は、現行の乗合タクシーの運行形態を見直し、人工知能（AI）を活用したオンデマンド交通を本年度後半に導入する。走行エリアの拡大や予約状況に応じた随時配車、土・日曜の運行など利便性を大幅に改善し、幅広い世代の利用促進を図る。