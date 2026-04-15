U−12（12歳以下）年代の国際育成サッカー大会「第1回九州オランダチャレンジ杯inSAGA」が3月29、30日に佐賀市で開催された。九州サッカーリーグに所属する「ブリュー佐賀」を運営する「フットボールクラブ佐賀」（鹿島市）が主催し、福岡、佐賀など九州各地から8チームが出場。初日は佐賀市民運動広場で予選が行われ、2日目はSAGAスタジアムで決勝などが行われ、グラッソFC（佐賀市）が優勝した。今大会はブリュー佐賀の